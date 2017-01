Australian Open, Fabbiano e Vanni nel main draw

Roma, 14 gen. (askanews) - Thomas Fabbiano e Luca Vanni (nella foto federtennis.it) hanno centrato la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open, primo Slam del 2017, in programma dal 16 al 29 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Nel turno decisivo il 27enne pugliese, numero 143 del ranking mondiale e 31esima testa du seie delle quali, si è imposto per 64 76(4) sul brasiliano Andre Ghem, numero 193 Atp, mentre il 31enne toscano, numero 160 del ranking mondiale, ha battuto in rimonta per 46 64 64 il ceco Jan Satral, numero 165 Atp. Con la qualificazione di Thomas Fabbiano e Luca Vanni diventano cinque i tennisti italiani al via nel tabellone principale degli Australian Open maschili. Lunedì subito in campo Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Luca Vanni. Lorenzi deve vedersela con l'australiano James Duckworth, numero 105 Atp. Per Andreas Seppi invece, il primo ostacolo è rappresentato da un altro veterano, ovvero il francese Paul-Henri Mathieu, numero 75 del ranking mondiale. Esordio nel main draw a dir poco complicato per Luca Vanni: il 31enne toscano, numero 160 del ranking mondiale dovrà vedersela subito con il ceco Tomas Berdych, numero 10 Atp e decima testa di serie. In gara a Melbourne ci sono anche Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Il 29enne ligure di Arma di Taggia è stato sorteggiato contro lo spagnolo Feliciano Lopez. Il 27enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 143 del ranking mondiale ha un esordio tutto sommato "possibile" contro lo statunitense Donald Young, numero 86 Atp.