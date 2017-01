Roma, 22 gen. (askanews) - La settima giornata degli Australian Open femminili in corso a Melbourne ha già promosso ai quarti Muguruza, Venus Williams e Pavlyuchenkova, con quest'ultima che si è aggiudicata un po' a sorpresa il derby russo contro Svetlana Kuznetsova. Va come un treno la Muguruza che non ha avuto problemi a sbarazzarsi (62 63) della rumena Sorana Cirstea, numero 78 del ranking mondiale. Dopo due anni, e con 36 primavere sulle spalle, la maggiore delle Williams sisters, 13esima testa di serie e numero 17 del ranking mondiale, torna nei quarti grazie al successo per 63 75 sulla tedesca Mona Barthel. "A questo punto del torneo tutto quello che vuoi e sentirti bene e renderti conto che stai facendo tutto nel modo migliore" - ha detto Venus. Pavlyuchenkova ai quarti, lei che a Melbourne non era mai andata così avanti. E la 26enne di Samara, numero 27 del ranking mondiale, lo ha fatto prendendo letteralmente a pallate Svetlana Kuznetsova, ottava favorita del seeding, nel derby russo: 63 63. Ultimo quarto di oggi quello tra la numero uno al mondo, la tedesca Kerber e la statunitense Vandeweghe.