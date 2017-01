Roma, 22 gen. (askanews) - Domenica da dimenticare per i numeri 1. Dopo Andy Murray saluta Melbourne agli ottavi di finale anche Angelique Kerber, sbattuta fuori da Coco VandeWeghe. Sconfitta durissima da digerire: 62 63, in un'ora ed otto minuti. Per la statunitense, numero 35 del ranking mondiale, che nel corso del torneo ha fatto fuori anche Vinci e Bouchard, si tratta della seconda volta nei quarti in uno Slam dopo Wimbledon 2015: ora l'attende la Muguruza. Nell'altro quarto di finale si affronteranno la russa Pavlyuchenkova e la statunitense Venus Williams.