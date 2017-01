Australian open, avanti Lorenzi e Seppi, fuori la Schiavone

Roma, 16 gen. (askanews) - Debutto positivo per Paolo Lorenzi ed Andreas Seppi agli Australian Open maschili, primo Slam della stagione cominciato oggi sui campi in cemento di Melbourne Park, nella metropoli australiana. Il senese, numero 43 del ranking mondiale, alla sesta presenza a Melbourne, si è imposto per 64 76(4) 67(4) 64, dopo una battaglia di tre ore e 15 minuti, sull'australiano James Duckworth, numero 107 Atp. Al secondo turno Lorenzi troverà il serbo Viktor Troicki, numero 29 del seeding, che ha fermato Paolo al secondo turno del torneo di Sydney qualche giorno fa.

Bene anche l'altoatesino, numero 89 Atp, 32 anni il prossimo 21 febbraio. Andreas ha battuto 64 76(4) 67(3) 75, in tre ore e cinque minuti di gioco, un altro veterano come il francese Paul-Henri Mathieu, numero 75 del ranking mondiale, aggiudicandosi il terzo confronto consecutivo con il 35enne di Strasburgo (che resta avanti per 4-3 nel computo globale).Al secondo turno Seppi ritroverà la stella aussie Nick Kyrgios, numero 14 Atp e del seeding.

Nel tabellone femminile eliminata Francesca Schiavone, alla sua 65esima partecipazione ad un Major- La 36enne milanese, numero 100 Wta, ha ceduto con il punteggio di 62 64 in un'ora e 14 minuti alla statunitense Julia Boserup, 25enne californiana di Santa Monica, numero 119 del ranking mondiale, passata attraverso le qualificazioni. Francesca era alla sua sedicesima partecipazione a Melbourne, dove vanta i quarti nel 2011 ma anche gli ottavi nel 2006 e nel 2010.