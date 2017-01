Australia open, fuori Roberta Vinci e si ritira Luca Vanni

Roma, 16 gen. (askanews) - Finisce subito l'avventura di Roberta Vinci agli Australian Open femminili, primo Slam del 2017, in corso sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. La 33enne tarantina, numero 19 del ranking mondiale e 15esima testa di serie, ha ceduto all'esordio per 61 76 (3) in un'ora e 37 minuti alla statunitense CoCo Vandeweghe, numero 35 del ranking mondiale, a suo agio sulle superfici rapide. "Nel primo set non ci ho capito nulla - ammette Roberta - è un'avversaria che soffro molto perché non ci sono scambi. Fa un punto pazzesco, poi magari sbaglia banalmente. Però per giocarci devi pian piano entrare in partita. Nel secondo set ci sono riuscita, ho cominciato a trovare qualche risposta incisiva in più. Quella sosta mi ha un po' penalizzata". Sul 4-2 40-40, infatti, c'è stata una lunga interruzione (una decina di minuti). Dopo un lob vincente della tarantina, la statunitense si è accasciata al suolo: un malore dovuto ad un colpo di calore (oggi a Melbourne il termometro ha superato i 30 gradi). E' intervenuto il medico e la sfida è ripresa con la Vandeweghe che ha recuperato il break di svantaggio. In campo maschile esordio sfortunato per Luca Vanni costretto al ritiro dopo 40 minuti nella sfida che lo vedeva opposto il ceco Tomas Berdych sul 61, 0-30 in favore dell'avversario per un problema alla coscia.