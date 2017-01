Australia Open. Fabbiano ko all'esordio

Roma, 17 gen. (askanews) - Nulla da fare per Thomas Fabbiano. Il 27enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 141 del ranking mondiale, che al quinto tentativo si è guadagnato un posto nel tabellone principale di Melbourne (quarta partecipazione in totale nel main draw di un Major), ha ceduto allo statunitense Donald Young, numero 85 Atp, che a Melbourne vanta un terzo turno raggiunto nel 2013: 64 76 (1) 64 dopo due ore e mezza esatte. Nel secondo parziale Fabbiano ha anche servito per il set, poi ha giocato male il tie break.