Atp Sydney, Lorenzi al secondo turno. Fognini eliminato

Roma, 9 gen. (askanews) - E' cominciata con un'autentica battaglia l'avventura di Paolo Lorenzi nell'"Apia International Sydney", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 437.380 dollari in corso sui campi in cemento di Sydney, in Australia, uno dei due appuntamenti che precedono il primo Slam del 2017. Il 35enne senese, numero 41 del ranking mondiale, ha sconfitto al primo turno per 76(4) 46 76(5), in due ore e 33 minuti di gioco, il tedesco Florian Mayer, numero 49 Atp, confermando l'esito dell'unico precedente, peraltro a livello Itf, ad Oristano nel 2002. Al secondo turno Lorenzi dovrà vedersela con il serbo Viktor Troicki, numero 29 Atp e terza testa di serie del torneo: tra i due non ci sono precedenti. Subito fuori, invece, Fabio Fognini, numero 47 Atp, che all'esordio stagionale ha ceduto per 64 64, in un'ora e 21 minuti di gioco, all'altro tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 32 Atp e quinto favorito del seeding: il 33enne di Augsburg ha così messo a segno il quinto successo in sette sfide con il 29enne di Arma di Taggia. La cronaca. Nonostante una buona partenza (2-0) il ligure non ha mai dato davvero l'impressione di poter impensierire il suo avversario