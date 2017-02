Roma, 22 feb. (askanews) - Esordio convincente per Fabio Fognini al "Rio Open", torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.461.560 dollari in corso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Il 29enne di Arma di Taggia, numero 45 Atp, ha sconfitto per 62 64, in un'ora e 19 minuti di gioco, lo spagnolo Tommy Robredo, numero 471 Atp e in gara con il ranking protetto, vendicando la sconfitta della scorsa settimana al primo turno di Buenos Aires. Al prossimo turno il ligure troverà dall'altra parte della rete un altro spagnolo, Albert Ramos-Vinolas, numero 25 del ranking mondiale e quinta testa di serie. Si ferma subito invece Paolo Lorenzi: il 35enne senese, numero 40 del ranking mondiale e settima testa di serie, ha ceduto con il punteggio di 46 61 64, in due ore e 13 minuti, all'argentino Federico Delbonis, numero 52 Atp