Atp Brisbane, esordio con vittoria per Nadal

Roma, 3 gen. (askanews) - Esordio più che positivo per Rafa Nadal nel "Brisbane International", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 437.380 dollari in corso sui campi in cemento del Queensland Tennis Centre della città australiana, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile. Il maiorchino, numero 9 Atp e quinto favorito del seeding, ha sconfitto al primo turno per 63 63, in poco meno di un'ora ed un quarto di partita, l'ucraino Alexandr Dolgopolov, numero 62 del ranking mondiale.