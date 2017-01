Atlanta supera New York dopo quattro overtime

Roma, 30 gen. (askanews) - Ci vogliono ben quattro supplementari ad Atlanta per superare New York per un totale di partita che ha sfiorato le quattro ore. Carmelo Anthony chiude con 45 punti, Paul Millsap con 37. Non basta a Russel Westbrook la 24esima tripla doppia stagionale per aver ragione dei Cleveland Cavaliers. Irving ne segna 29, LeBron James 25. Quarta vittoria di fila per i Washgington Wizards. Affondati i New Orleans Pelicans grazie anche ai 27 punti di Beal. Houston vince al photofinish con Indiana. Paul George ne infila 33. Seconda sconfitta consecutiva per gli Spurs battuti in casa dai Mavericks, trascinati dalle ottime prove di Seth Curry (24 e 10 rimbalzi) e del solito Barnes (19). Chicago torna alla vittoria piegando Philadelphia con 28 punti di Butler. Il ritorno sul parquet dopo 3 gare di assenza di DeMar DeRozan non basta ai Raptors per evitare la sconfitta casalinga contro i Magic. Vince Golden State anche senza Curry, bloccato dal mal di stomaco contro Portland. Durant infila 33 punti, ma Turner nel finale manca la tripla del successo. Questi i risultati delle partite Nba disputate nella notte:

Atlanta Hawks-New York Knicks 142-139 Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder 107-91 Indiana Pacers-Houston Rockets 120-101 New Orleans Pelicans-Washington Wizards 94-107 Toronto Raptors-Orlando Magic 113-114 Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 121-108 San Antonio Spura-Dallas Mavericks 101-105 Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 111-113