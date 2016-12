Atalanta-Empoli 2-1 nell'anticipo, Kessie: "Vogliamo l'Europa"

Roma, 21 dic. (askanews) - Va all'Atalanta il primo anticipo della diciottesima giornata del campionato di serie A. Battuto in rimonta l'Empoli per 2-1. I bergamaschi spingono per tutta la partita e rischiano la beffa con il gol segnato da Mchedlidze dopo sei minuti. Ci pensano Kessie e D'Alessandro a regalare i 3 punti a Gasperini. I nerazzurri si portano così a 32 punti, un passo in avanti verso il sesto posto alla fine del girone di andata. "Gasperini mi ha detto di entrare a centomila - ha detto l'ivoriano a fine partita - mancavano 45' e serviva una vittoria per arrivare a Natale. Sappiamo soffrire? E' normale, abbiamo giocato una gara difficile perche' tutte le squadre ci aspettano, fin qui abbiamo vinto tanto". Il centrocampista nerazzurro adesso partecipera' alla Coppa d'Africa: quali sono gli obiettivi dell'Atalanta, sicura di chiudere l'anno al sesto posto? "Prima del campionato l'obiettivo era restare in A, adesso - replica Kessie ai microfoni di Sky Sport - vogliamo un posto in Europa".