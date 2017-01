Arbitri Serie A: Sassuolo-Juventus Doveri, Samp-Roma a Mazzolemi

Napoli-Palermo sarà arbitrata da Celi, Banti per Udinese-Milan

Roma, 26 gen. (askanews) - Ci sarà Doveri ad arbitrare Sassuolo-Juventus di domenica 29 gennaio alle ore 15, match in programma per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Sampdoria-Roma invece è stata affidata a Mazzoleni mentre per il posticipo di domenica sera tra Napoli e Palermo ci sarà Celi. I due anticipi di sabato, Inter-Pescara (20.45) e Lazio-Chievo (18) saranno arbitrati rispettivamente da Calvarese e Fabbri mentre Udinese-Milan sarà arbitrata da Banti. Altre designazioni: Cagliari-Bologna: Pairetto; Crotone-Empoli: Tagliavento; Fiorentina-Genoa: Orsato; Torino-Atalanta (ore 12.30): Damato.