Roma, 25 gen. (askanews) - Matrimonio finito tra Antonio Cassano e la Sampdoria. Ad annunciare la rescissione del contratto con i blucerchiati è stata la moglie Carolina Marcialis con un post su Twitter: "ha fatto un punto e una penna che scrive". Cassano però ha chiesto ed ottenuto dalla Smapdoria di poter continuare ad allenarsi fino al 28 febbraio, che è il termine ultimo per gli svincolati di trovare una squadra, con la primavera. Attualmente l'attaccante barese ha rifiutato due proposte cinesi ed ha un'offerta dall'Entella in Serie B. Vorrebbe restare in Italia e continuare a giocare in Serie A, ma al momento dalla A non ha proposte.