Antognoni: "Firmerei per vincere la Coppa Italia"

Roma, 16 gen. (askanews) - "Firmerei per vincere la Coppa Italia, perché l'Europa League è ancora più impegnativa vista la presenza di grandi squadre internazionali". Parola di Giancarlo Antognoni rientrato ufficialmente alla Fiorentina in veste di dirigente alla vigilia della partita vinta con la Juventus. "Devo ringraziare i tifosi viola che mi hanno dimostrato il loro affetto - ha detto Antognoni a Radio Anch'io Sport - E poi la grande prestazione della Fiorentina contro la Juve. Migliore esordio non poteva esserci. Un merito particolare va all'allenatore che è stato criticato in certe circostanze, ma che ha fatto un capolavoro, vincendo la partita a centrocampo e spostando Sanchez in difesa". Cosa manca per assumere una dimensione internazionale? "Credo che la Fiorentina già abbia una dimensione internazionale, perché siamo in Europa da diverso tempo. Superare quel piccolo gap che ci separa dai più grandi non è facile. La proprietà vorrebbe qualcosa di più ma credo che sia solo questione di tempo e riusciremo a vincere quel trofeo che ancora manca". Complimenti Sousa: "Credo che sia un allenatore bravo. Non credo che il suo passato juventino gli sia costato antipatie. E' stato accettato in modo ottimale ed ha un buon rapporto con la gente". La Vittoria contro la Juve è di quelle pesanti considerato la rivalità: "E' sempre stata così. Non so da dove nasca questa antipatia nei confronti della Juventus, si sviluppa proprio dagli anni Settanta in poi, forse perché in Toscana, a parte Firenze, ci sono molti tifosi juventini". Una battuta sui giovani talenti viola, Bernardeschi e Chiesa: "Dovrebbe essere una prerogativa della Fiorentina e delle squadre italiane di insistere sui settori giovanili per portare giocatori in prima squadra. Noi abbiamo Bernardeschi, Chiesa e Babacar che sono prodotti nostri su cui insistiamo". Infine gli obiettivi stagionali: "Adesso arriva il difficile in Coppa Italia perché abbiamo da affrontare prima il Napoli e poi la vincente di Juventus e Milan. Però firmerei per vincere la Coppa Italia, perché l'Europa League è ancora più impegnativa vista la presenza di grandi squadre internazionali".