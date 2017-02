Ansia per Gallinari, si ferma per problemi all'inguine

Roma, 2 feb. (askanews) - I Golden State Warriors seppelliscono Charlotte sotto una cascata di triple. Curry chiude con 29 punti e sei triple delle 21 totali della sua squadra. Belinelli chiude con 16 punti. Ancora una sconfitta per i Denver Nuggets. Questa volta contro Memphis. Gallinari chiude con 14 punti ma c'è paura per il suo stato di salute. L'azzurro, infatti, è costretto a tornare negli spogliatoi nelle battute finali del terzo quarto a causa di un problema all'inguine. Tutto facile per LeBron James ed i suoi Cleveland Cavaliers che asfaltano Minnesota con 27 punti di King James. Isaiah Thomas guida Boston contro Toronto. Sono 44 i punti per il leader dei Celtics. Miami in zona playoff grazie alla vittoria su Atlanta con 27 punti di Dragic. I Knicks vincono a Brooklyn il derby di New York con 19 punti di Porzingis. Indiana batte Orlando. Nessun problema per Detroit contro New Orleans. Caldwell-Pope il mattatore con 38 punti. Con la quinta vittoria in sei partite nonostante le assenze di Barea, Bogut e Williams, Dallas continua a risalire a Ovest nattendo Philadelphia. I Clippers passano sul parquet di Phoenix con 29 di Griffin mentre Utah torna al successo dopo aver perso tre delle precedenti quattro partite. Chicago interrompe la striscia di vittorie di Oklahoma. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba: Orlando Magic-Indiana Pacers 88-98 Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves 125-97 Boston Celtics-Toronto Raptors 109-104 Brooklyn Nets-New York Knicks 90-95 Miami Heat-Atlanta Hawks 116-93 Detroit Pistons-New Orleans Pelicans 118-98 Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers 113-95 Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 99-119 Utah Jazz-Milwaukee Bucks 104-88 Phoenix Suns-L.A. Clippers 114-124 Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls 100-128 Golden State Warriors-Charlotte Hornets 126-111