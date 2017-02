Andrea Abodi ufficializza la sua candidatura alla Figc

Roma, 13 feb. (askanews) - Andrea Abodi si candida ufficialmente alla guida della Figc. Come riporta il sito Sport Mediaset, il presidente della Lega di B, ha formalizzato la sua sfida a Carlo Tavecchio, attuale presidente della Federazione che poche settimane aveva anche lui annunciato la sua candidatura per il secondo mandato. Le elezioni sono in programma lunedì 6 marzo. Abodi guida la Lega di Serie B dal 2010. Tavecchio guida il calcio italiano dall'11 agosto 2014, subito dopo il disastro Mondiale e le dimissioni di Abete.