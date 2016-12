Roma, 28 dic. (askanews) - Ana Ivanovic ha annunciato il suo ritiro dal tennis a soli 29 anni. La tennista serba e moglie del calciatore del Manchester United Bastian Schweinsteiger, ha svelato la notizia ai propri tifosi con una diretta sul proprio profilo Facebook: "Non ci sono altri modi per dirlo. Ho deciso di ritirarmi dal circuito professionista". "E' inutile continuare se non riesco a giocare ad alto livello, quindi è il momento di lasciare", ha aggiunto. "E' stata una decisione difficile, ma c'è tanto per cui essere contenti. Ho iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni guardando Monica Seles in Tv - ha proseguito la Ivanovic -. I miei cari genitori mi hanno sempre sostenuto".