Almeno tre mesi per il recupero della Kvitova

Roma, 21 dic. (askanews) - E' durato 3 ore e tre quarti l'intervento chirurgico necessario per rimettere a posto la mano sinistra di Petra Kvitova, rimasta ferita durante una rapina martedì mattina nella sua casa di Prostejov, nella Repubblica Ceca. I medici le hanno suturato un tendine, due nervi e ferite a tutte e cinque le dita della mano. La 26enne di Bilovec dovrà portare il gesso per 6-8 settimane e si parla di una riabilitazione di almeno tre mesi che terrà la campionessa ceca lontana dai campi per tutta la prima parte della stagione. "L'entità del danno è grave, ma Petra è giovane e sana, non vi è alcuna ragione per cui non possa di nuovo tornare a giocare", ha detto dopo l'intervento il suo manager Karel Tejkal.

"Come avrete saputo, oggi ho subito un'aggressione nel mio appartamento da parte di un individuo munito di coltello. Ho provato a difendermi ma sono rimasta ferita. Sono scossa ma ancora viva. La ferita è seria e ho bisogno di un consulto con uno specialista ma, come è noto, sono tosta e combatterò per tornare quanto prima", spiega la Kvitova, che poche ore prima a causa della recente frattura da stress al piede destro aveva annunciato la rinunciare alla Hopman Cup, torneo esibizione a squadre miste a Perth che apre la stagione.