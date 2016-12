Roma, 29 dic. (askanews) - La mattina di Capodanno allenamento con Jill Cooper a Roma. Per vivere il cenone dell'ultimo giorno di questo 2016 senza troppi sensi di colpa.

Sabato 31 dicembre, arriva in anteprima il "Thunderbell Street Workout Side in Silent", l'allenamento funzionale in strada che utilizza il Thunderbell, il manubrio multi-presa, in esclusiva dagli Stati Uniti, per aumentare l'efficacia dell'allenamento. Si parte da Valle Giulia alle 10 e, guidati dalla voce della regina del fitness in cuffia e a ritmo di musica, ci si allena lungo le strade della capitale, su un percorso programmato per la durata di 90 minuti.

La città si trasforma in una grande palestra a cielo aperto dove camminare o eseguire esercizi di fitness, camminate veloci tra i monumenti e tonificazione nel verde dei parchi. Un'opportunità da non perdere per chiudere l'anno in bellezza e gustare la città da un altro punto di vista.

Americana di nascita e romana d'adozione, Jill Cooper a 48 anni vanta un aspetto persino migliore rispetto a 20 anni fa. Merito del suo metodo per la cura del corpo a 360°. Come lei stessa è solita dire: "Sono il mio miglior biglietto da visita". È l'ideatrice dell'innovativo metodo di allenamento che utilizza un trampolino elastico da lei modificato, il SuperJump.

Il trampolino di Jill Cooper, a marchio Coal Sport, aumenta il metabolismo del 14% rispetto agli stessi esercizi a terra, stimola fino a 1400% in più il ritorno linfatico (cura la cellulite!!), diminuisce l'impatto a terra sulle articolazioni dell'85%.

Jill Cooper racconta così la sua nascita: "Scrivendo un libro sulla cellulite nel 2008 ho cominciato a lavorare con un trampolino "giocattolo" preso nella grande distribuzione per completare il mio percorso anticellulite. Ho provato il tappeto e i miei clienti si divertivano ma era troppo rigido e di scarsa qualità. Per ottenere determinati requisiti ho cominciato a produrli. Da allora è nato il viaggio con il trampolino. Ho visto che le persone che saltavano dimagrivano più velocemente del solito e incuriosita ho fatto fare una ricerca scientifica pubblicata nel dicembre 2012". Nota al grande pubblico per la partecipazione a programmi di successo come Amici e Grande Fratello, attualmente diffonde il suo stile di vita e il suo metodo d'allenamento su HSE24, canale 37 dedicato allo shopping.

info: www.jillcooper. it - www.coalsport. com. Per prenotare un posto 345-1724033. Costo: euro 10,00