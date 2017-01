Allegri: "Serve continuità. Facile reagire contro grandi squadre"

Roma, 28 gen. (askanews) - Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani andrà a giocare in casa del Sassuolo. A tenere banco in conferenza stampa è il modulo molto offensivo dei bianconeri: "Per giocare con cinque offensivi è ovvio che abbiamo bisogno del sacrificio di tutti e in questo momento lo sono tutti. Questo modulo ci dà vantaggio, soprattutto nella gestione degli spazi, però non è detto che giocheremo sempre così". Sulla sfida al Sassuolo invece: "Abbiamo bisogno di dare continuità e domani sarà ancora più difficile perché è facile giocare con la Lazio dopo gli schiaffi con la Fiorentina e contro il Milan quando c'era in palio la semifinale di Coppa Italia. Abbiamo cambiato qualcosa in mezzo al campo, bisogna dimostrare che anche quando ci sono partite che sulla carta danno meno stimoli dobbiamo affrontarle come Lazio e Milan. Il Sassuolo si sta riprendendo, stanno rientrando giocatori importanti e hanno un sistema di gioco strutturato con un ottimo allenatore. Giocano con intensità, bisogna vincerla la partita". Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione: "Devo decidere tra Khedira-Rincon e Pjaca-Cuadrado, poi da valutare i due dietro. Ma per il resto è tutto fatto, Pjaca può giocare a destra. Marchisio invece è compatibile con tutti i moduli, è a disposizione però difficilmente sarà della partita". Su Higuain invece che con il cambio di modulo non segna da due partite: "Ha sempre fatto gol, poi con questo modulo abbiamo fatto solo due partite... Vediamo domani come giocheremo, poi a Sassuolo non abbiamo mai vinto con me in panchina. Higuain gioca bene, i gol li fa e li farà sempre".