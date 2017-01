Allegri: "Lo sfogo di Doha non c'entra con il mio futuro"

Roma, 7 gen. (askanews) - Il 2016 ha lasciato le scorie di Doha in casa bianconera. La sconfitta in Seupercoppa e la voglia di ripartire. "Lo sfogo di Doha - dice Allegri alla vigilia della partita contro il Bologna - è stato semplicemente uno sfogo di un allenatore che tiene in modo particolare al lavoro, soprattutto, e poi dopo tante volte, milioni di volte, in cui ho elogiato i ragazzi per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo, una volta, consentitemi, in una partita del genere, dove ci può stare perdere. Dopo 35 minuti siamo usciti dalla partita, quindi abbiamo avuto non un approccio ma una gestione della partita sbagliato". Uno sfogo che non centra nulla per il suo futuro: "visto che ho letto sul mercato, del futuro di Allegri, sono due cose completamente separate". Mercato, parola tabu per il tecnico perché a gennaio "destabilizza un pochino". Le voci di Dybala al Real "non mi riguardano e non mi danno fastidio perché Dybala è un giocatore della Juventus". Il Bologna non è da prendere sotto gamba. "E' una squadra che ha ripreso molto prima di noi, è quindi giorni che è al lavoro, ha giocato una partita in meno di noi nel 2016, nello stesso tempo è una squadra che ci ha sempre dato del filo da torcere". Parlando di mercato lo si può fare di Rincon "può giocare da interno di centrocampo, come può giocare anche davanti alla difesa. Domani non so se giocherà perchè è arrivata appena da una settimana, ha bisogno un attimino di conoscere i compagni e di capire, di adattarsi ai ritmi di gioco della Juventus". A Galeone che parla di ciclo finito di Allegri alla Juve replica: "Il mio ciclo alla Juventus non è assolutamente finito, ripeto, sono molto contento di stare alla Juventus e spero di starci il più a lungo possibile, anche perchè poi dopo farò delle valutazioni diverse, nel momento in cui deciderò o la società deciderà di cambiare allenatore". Una battuta anche sui soldi cinesi che invadono l'Europa: "Oggi è la Cina, ieri la Russia, tra 20 anni l'India: è il mondo globalizzato. Sono Paesi con risorse infinite, hanno obiettivi da raggiungere. In Cina si sono catapultati in modo massiccio nel calcio comprando società o portando allenatori e giocatori di grandissimo livello per costruire un futuro di primissimo piano, vogliono organizzare il Mondiale del 2030, creare 50.000 scuole calcio: hanno un progetto molto importante che in un anno non possono realizzare, ma in futuro sì. Il calcio si evolverà in modo importante".