Allegri: "In Coppa troveremo un Napoli rabbioso"

Roma, 27 feb. (askanews) - Primo non prendere gol e poi attenzione al Napoli "che sarà molto rabbioso per la sconfitta di sabato con l'Atalanta. Non è che in tre giorni abbiano perso tutto quello che hanno fatto di buono in questi due anni". Parola di Massimiliano Allegri alla vigilia dell'andata delle semifinali di coppa Italia in programma domani allo Stadium. "Domani dobbiamo creare i presupposti per cercare di arrivare in finale, sarebbe la terza finale di seguito, e poi magari cercare di vincerla". Quanto al campionato "la Roma è diventata una squadra seria, tosta lo dimostrano i risultati che sta facendo. Noi poi siamo in testa e non è che dobbiamo sperare che le altre perdano per cercare di rimontare, al contrario: noi dobbiamo fare il nostro percorso". Domani gioca Neto. Pjaca da valutare se parte dall'inizio. Dybala potrebbe riposare, "non posso farlo giocare sempre". Domani rientrano Lichtsteiner e Asamoah. Higuain? "Ha già rotto il ghiaccio in campionato, più gioca più entra in condizione, speriamo continui così". Pjanic non giocava da un mese, ha riposato abbastanza. Rugani riposa, "devo sceglierne due tre Bonucci, Chiellini, Barzagli e Benatia". Triplete? "No, parliamo di cose serie. Al momento mancano 12 partite di campionato, 2 di Coppa Italia sicure e una di Champions sicura, poi vediamo". Infine il futuro: "Se oltre all'inglese mi sto cimentando anche con lo spagnolo? A scuola facevo fatico pure con l'Italiano. Ho imparato abbastanza bene il torinese che è la cosa importante".