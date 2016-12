Allegri: "Il ritardo aereo deresponsabilizza il Milan"

Roma, 22 dic. (askanews) - "Ogni partita vinta fa parte della storia della Juve, e ogni partita va vinta. Nelle partite secche può succedere di tutto". Così Massimiliano Allegri introduce la finale di Supercoppa in programma domani a Doha contro il Milan. Juve favorita, Milan deresponsabilizzato "prima di tutto perché la Juve viene data come netta favorita - continua - poi il ritardo ha tolto pressione e aumentato la rabbia. Per vincere ci vuole una partita tosta, da grande squadra". La Juve ha un brutto ricordo a Doha con la Supercoppa che fu vinta due annu fa dal Napoli: "Quella finale lì l'abbiamo persa per disattenzione nel finale, abbiamo preso gol negli ultimi minuti del supplementare. Dovremo mettere molta più attenzione in campo domani". Allegri domani deciderà la formazione in vista anche dei possibili 120 minuti. Dybala può giocare in coppia con Higuain o il tridente al completo, dipende dalle condizioni di Pjanic. Anche Cuadrado potrebbe giocare dall'inizio". Onore a Montella: "Sta facendo benissimo, con tanti giovani e hanno grande entusiasmo. Noi siamo un po' più vecchietti, ma abbiamo ancora l'euforia per vincere".