Allegri: "I tre punti di domani valgono come quelli di Crotone"

Roma, 4 feb. (askanews) - "All'andata era stata una gara strana, conosciamo il potenziale dell'avversario. Tra Inter, Crotone e Cagliari ci giochiamo 9 punti importanti per il nostro campionato. Domani non deve essere una rivincita ma una sfida da 3 punti importanti". Parola di Massimiliano Allegri che inquadra così la sfida contro l'Inter, il derby d'Italia, posticipo della 23ma giornata in programma domani sera allo Stadium". Il tecnico bianconero sprona il gruppo e conferma il 4-2-3-1, senza Marchisio. "Ci sono momenti in cui bisogna cambiare e altri in cui dare certezze. Faccio le mie scelte in base alla forma dei giocatori a disposizione. La Juve in questo momento è equilibrata. Ha vinto 15 partite prima di cambiar modulo. Ora era il momento di vedere altri modi di giocare. Juve e Inter hanno organici per vincere il campionato, fortunatamente per noi loro sono partiti male". Sarà una sfida nella sfida tra Higuain ed Icardi: "L'Inter ha un grande potenziale offensivo. Loro due sono tra i più forti del mondo non solo in Italia. L'Inter se vincerà tutte le gare arriverà a 90 punti. È una società presente e l'anno prossimo sarà una delle candidate a vincere lo scudetto". Del futuro non si parla ora. "Ho un rapporto ottimo con la società, un anno e mezzo di contratto, ma la priorità adesso è vincere o creare i presupposti per farlo". Ultima considerazione per Paulo Dybala. "Ha le qualità per arrivare a vincere il Pallone d'Oro. Quando l'allenatore decide di togliere un giocatore è perché c'è bisogno di forze fresche. Paulo è rientrato da infortunio, ha continuità ed è in crescita"