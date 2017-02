Allegri: "Ci mancano ancora tante vittorie"

Roma, 7 feb. (askanews) - "Quest'anno non bastano 86 punti per vincere lo scudetto e ci mancano ancora tante vittorie". Massimiliano Allegri dopo la vittoria sull'Inter non vuole cali di tensione nemmeno contro una squadra destinata probabilmente alla retrocessione come il Crotone che affronterà domani i Calabria nel recupero della partita non giocata per via della Supercoppa. "Abbiamo solo un risultato, altrimenti buttiamo a mare la vittoria contro l'Inter. I tre punti di domani valgono come quelli dell'Inter e la squadra lo sa. Ci siamo già cascati a Genova, a Parma due anni fa e contro il Frosinone l'anno scorso". Turnover massiccio: Chiellini, Lemina, Mandragora e Lichtsteiner a casa a vario titolo. Pjaca domani puà giocare dall'inizio come Sturaro e Mandzukic titolare. "Benatia? È tornato bene dalla Coppa d'Africa, o gioca lui oppure Rugani, Pjanic non giocherà avanzato sulla trequarti. Pjaca può giocare dall'inizio. Alternative a Cuadrado? Dybala o Pjaca possono giocare a destra". Rientra Dani Alves.