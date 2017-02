Roma, 24 feb. (askanews) - Bonucci caso chiuso. "Sono cose che capitano, dopo la partita ha chiesto scusa e poi sabato ho parlato con la società e di comune accordo con il Presidente si è presa una decisione normale. Non c'è nessun problema". Massimiliano Allegri chiude l'affaire Bonucci e si proietta alla gara con l'Empoli, anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di serie A. "Vorrei chiudere qui il caso - continua - o meglio la problematica Bonucci. È stata vista da tutto il Mondo ma sono cose che succedono anche in allenamento. La cosa più importante è che ci siano regole e disciplina, comunque con tutto il rispetto del giocatore Bonucci, hanno giocato Barzagli e Chiellini che sono due campioni. Io sto molto bene alla Juventus, si sono scritte molte cose ma ho ancora un anno e mezzo di contratto. Sono molto contento di essere qui, con la società sono in totale sintonia e prima pensiamo agli obiettivi stagionali, poi parleremo a fine stagione". Per domani "sicuramente ci saranno dei cambiamenti, giochiamo domani sera ed ho due allenamenti per valutare". Ad Oporto sono stati decisivi i cambi: "Non li ho sognati, ma la cosa certa è che Pjaca è cresciuto. Dani Alves invece è un campione con l'entusiasmo di un bambino". Sarebbe sbagliato archiviare il Porto dopo la vittoria, "lo dimostra la Fiorentina. L'obiettivo è arrivare a marzo in tutte e tre le competizioni. Non dobbiamo pensare a guadagnare punti. La Roma e il Napoli faranno tanti punti e per questo dovremo mantenere il passo. Non dipende dagli scontri diretti in sé e per sé, ma più che altro come ci si arriva a queste partite". Infine un pensiero rivolto a Ranieri: "Rimarrà nella storia per quanto fatto lo scorso anno, ovviamente adesso è un momento difficile. Purtroppo questo è il nostro mestiere, lui però ne esce da vincitore".