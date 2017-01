Roma, 20 gen. (askanews) - Sorpresa. Russell Westbrook non figura tra i titolari dell'All Star Game in programma il 19 febbraio a New Orleans. La sua e quella di Isaiah Thomas sono le esclusioni più clamorose dai quintetti di Est e Ovest decisi, prima volta nella storia, considerando i voti di tifosi (oltre 38 milioni di voti), giocatori (in 324 hanno votato) e giornalisti (96). Il voto dei fan contava al 50%, il restante 50% era diviso tra giocatori e media.

Ecco i quintetti.

EASTERN CONFERENCE: Kyrie Irving (Cavs), DeMar DeRozan (Raptors); LeBron James (Cavs), Jimmy Butler (Bulls), Giannis Antetokounmpo (Bucks)

WESTERN CONFERENCE: Steph Curry (Warriors), James Harden (Rockets); Kevin Durant (Warriors), Kawhi Leonard (Spurs), Anthony Davis (Pelicans).

Le riserve verranno annunciate giovedì 26 gennaio. Saranno i coach a sceglierle, come da tradizione. I voti totali sono stati oltre 38 milioni. Il più votato è stato LeBron James (1.893.751) davanti a Curry (1.848.121). Danilo Gallinari (ventiquattresimo con 21.160 voti) ha ottenuto più preferenze di Marco Belinelli (trentesimo con 10.875). Belinelli ha votato Thomas, Irving, Butler, James e Embiid a Est; Harden, Westbrook, Leonard, Durant e Davis a Ovest. Gallinari invece ha scelto di non votare.