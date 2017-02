All Star Game, Glenn Robinson III re delle schiacciate:

Roma, 19 feb. (askanews) - Glenn Robinson III si è preso le luci della ribalta a New Orleans vincendo la gara delle schiacciate nell'All stars week end e relegando Paul George ad un ruolo da comparsa. Per sbaragliare il campo a New Orleans, l'ala degli Indiana Pacers ha mostrato stacco da terra e coordinazione degni di un fenomeno. Robinson si è meritato il massimo dei voti, un 50 frutto del 10 assegnato da ogni membro di una giuria di ex leggende NBA, grazie alla schiacciata rovesciata effettuata saltando sopra tre persone. Tra le quali il leader dei Pacers, Paul George forte dei suoi 2.03 di altezza. "Sono sempre stato un saltatore, e sapevo che mi sarei fatto conoscere dal Mondo in grande stile" ha detto Robinson. Glenn Robinson ha battuto in finale un altro "Junior" come Derrick Jones dei Phoenix Suns. Protagonisti dell'All Star Saturday anche gli Skills Challenge e la gara del tiro. La gara di abilità nei fondamentali, che dovrebbe favorire i giocatori piccoli e rapidi, ha premiato il 2.20 lettone Kristaps Porzingis, stella di New York. Nella gara del tiro da tre il campione uscente, Klay Thompson, è stato eliminato nella prima fase per un solo canestro. Finale decisa soltanto allo spareggio con Kyrie Irving che si è arreso ad Eric Gordon.