All star Game all'ovest, Anthony Davis Mvp da 52 punti

Roma, 20 feb. (askanews) - New Orleans incornicerà il giorno 19 febbraio avendo ospitato contemporaneamente l'All Star Game ed il mardi gras. I Pelicans possono festeggiare anche l'arrivo da Sacramento di DeMarcus Cousins e la serata storica del proprio uomo franchigia Anthony Davis che ha vinto il trofeo di Mvp della partita delle stelle grazie a 52 punti (26/39 al tiro con 19 schiacciate) e 10 rimbalzi, battendo di 10 lunghezze il record ogni epoca per l'ASG di Wilt Chamberlain che resisteva dal 1962. Ha vinto l'Ovest 192-182, grazie anche ai 41 di Russell Westbrook ed alla tripla doppia di Kevin Durant (21-10-10). Nella Eastern Conference. Giannis Antetokounmpo ha finito per essere il miglior realizzatore dei suoi con 30 punti e 14/17 al tiro in meno di 23 minuti. 23 come i punti di LeBron James, che ha dato spettacolo nel primo tempo ma si è riposato nel secondo. Kyrie Irving segna 22 punti e distribuisce 14 assist. Coach Celtics Brad Stevens è stato attentissimo a concedere un minutaggio omogeneo a tutte le stelle a disposizione, tenendo in campo tutti per almeno 18 minuti.