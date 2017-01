Roma, 19 gen. (askanews) - Il CIO e il Gruppo Alibaba hanno concluso una partnership storica a lungo termine che farà di Alibaba un Worldwide Olympic Partner fino al 2028. Alibaba diventa così il partner ufficiale per i servizi cloud e del commercio on-line. La partnership è stata annunciata oggi al World Economic Forum (WEF) di Davos, in Svizzera, dal presidente del CIO Thomas Bach e dal fondatore e presidente esecutivo di Alibaba Group Jack Ma e dall'amministratore delegato di Alibaba Group, Daniel Zhang. "In questa nuova era digitale - ha detto Bach - Alibaba è in una posizione unica per aiutare il CIO a raggiungere diversi obiettivi fondamentali stabiliti nella sua Agenda 2020. E' un'alleanza senza precedenti che promuoverà l'efficienza dell'organizzazione dei Giochi Olimpici fino al 2028, aumentando le opportunità a livello globale nel digitale". "La partnership tra Alibaba e il CIO si basa su valori condivisi e una visione comune per collegare il mondo e arricchire la vita delle persone", ha detto da parte sua Jack Ma, fondatore e presidente esecutivo di Alibaba Group. "Siamo orgogliosi di sostenere l'Agenda Olimpica 2020 portando le nostre soluzioni e tecnologie innovative per contribuire allo sviluppo dei giochi olimpici nell'era digitale" Alibaba fornirà servizi cloud per l'analisi dei dati; la creazione di una piattaforma globale per il commercio on-line in modo. "Useremo la nostra esperienza di servizio clienti giovani per contribuire a radunare più giovani al Movimento Olimpico, rafforzando nel contempo il nostro marchio in tutto il mondo" per raggiungere l'obiettivo di due miliardi di consumatori" ha detto Daniel Zhang. Alibaba è la prima azienda ad entrare in una partnership di così lungo termine con il CIO e la prima società cinese a impegnarsi per le Olimpiadi invernali del 2022 di Pechino.