Roma, 25 gen. (askanews) - Una nuova frontiera sta per essere varcata nel mondo delle schiacciate sulla sabbia. Arriva il primo Campionato amatoriale invernale per società di Beach Volley. Si parte il 29 gennaio con la prima giornata in 9 città per la fase territoriale. Trentasette gli impianti. Poi, fra fine febbraio e inizio marzo, si terrà la fase interregionale, dove a scontrarsi saranno le squadre qualificate. Le fasi finali, a Roma, il 6 e 7 maggio.

A farsi promotrice dell'iniziativa la neonata Lega Italiana Beach Volley. Il presidente, Francesco Ghirelli: "Si lavorerà per squadre, in grande collaborazione con la Federazione di Pallavolo. È stato un lavoro lungo, di tre anni, però ci siamo. Siamo contenti".

"Gli impianti sono prevalentemente al centro-nord; avremo ancora da lavorare molto nel Sud per avere sia risorse finanziarie che impianti che possano corrispondere, questo è il grande problema che abbiamo di fronte".

La regione che detiene il primato di Associazioni è il Lazio con 16. Seguono l'Emilia Romagna con 14, la Lombardia con 10 e il Piemonte con 6. Fino ad ora il Beach Volley era concepito come sport individuale, con i giocatori che organizzavano le proprie trasferte per andare a giocare nei vari impianti. Con la nascita del primo campionato invernale emerge il concetto di squadra, dove a muoversi non saranno più le coppie, ma l'associazione appartenente a quel territorio.

Il campione italiano di beach Volley, Alex Ranghieri: "Quello che sta facendo la Lega era una cosa che mi prende nel cuore perché ho iniziato a Beach Volley quando c'era un Campionato italiano che lo concedeva, quindi mi sento vicino a tutte le persone. Io sono qui per sentire cosa stanno promuovendo".

Il video su askanews.it