Aggressione Kvitova: "Terribile quanto successo ma guardo avanti"

Roma, 23 dic. (askanews) - Prime parole dopo l'aggressione con un coltello nella sua casa di Prostejov per Petra Kvitova. La 26enne tennista ceca, numero 11 del ranking mondiale, oltre allo spavento dovrà anche rinunciare all'attività per almeno sei mesi a causa dell'operazione chirurgica ai tendini e ai nervi della mano con cui impugna la racchetta, dopo che uno sconosciuto si è introdotto nella sua abitazione per un tentativo di rapina e l'ha aggredita: "Quello che mi è successo è terribile ma non voglio restare a vedermi come una vittima, non mi piango addosso e non mi guarderò dietro. Userò tutte le mie energie per concentrarmi sul mio recupero e farò tutto il possibile per tornare al più presto a giocare".