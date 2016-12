Aereo guasto, il Milan non parte per Doha

Roma, 20 dic. (askanews) - Il Milan resta a terra e rimanda a domani la partenza per Doha dove venerdì contenderà la Supercoppa alla Juventus. Il charter che avrebbe dovuto portare la squadra a Doha ha subito un guasto tecnico e non è potuto partire da Londra per Milano. Il ritardo, inizialmente stimato in un'ora e mezza, rischiava di essere ancora più pesante e quindi il Milan, d'accordo con la Lega Serie A, ha deciso di spostare la partenza a domani alle 15, per evitare di arrivare in Qatar a notte inoltrata.