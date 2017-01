Roma, 21 gen. (askanews) - "La vita ha molto più da offrire piuttosto che guidare in tondo sui circuiti". Lo ha detto, intervenendo al World Economic Forum di Davos, il campione del mondo di F1 Nico Rosberg che ha deciso di abbandonare la Formula1 al termine della scorsa stagione agonistica. "Ora - ha proseguito - tutto d'un tratto mi sento libero, posso tornare a controllare pienamente la mia vita", ha spiegato Rosberg. Il tedesco ha anche rivelato un aneddoto: "Per undici anni non sono potuto neppure andare sugli sci per via di alcune clausole contrattuali. Non rimpiango afatto la mia decisione, volevo uscire al mio picco massimo". Nel suo futuro progetti riguardanti le energie rinnovabili "un qualcosa che potrebbe interessarmi molto. Ci sono così tante possibilità, anche le macchine elettriche". In calendario anche attività umanitarie: "Andrò a visitare bambini malati, e specialmente quelli che saranno davvero felici di vedermi".