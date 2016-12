Roma, 31 dic. (askanews) - Poker di Rafa Nadal al "Mubadala World Tennis Championship" di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all'ottava edizione, che ha chiuso idealmente il 2016 ed ha aperto di fatto il 2017. Sui campi veloci dell'International Tennis Centre at Zayed Sports City della capitale degli Emirati Arabi Uniti lo spagnolo, numero 8 Atp, ha sconfitto in finale per 64 76(5) il belga David Goffin, che venerdì aveva eliminato lo scozzese Andy Murray, numero uno del mondo, apparso ancora un po' "imballato" dalla preparazione atletica off-season. "Qui mi sento a mio agio: mi piace il torneo, mi piace il posto e mi piace la gente" - ha detto il 30enne mancino di Manacor -. "Sono contento di essere tornato alle gare. Lo scorso anno ho avuto problemi col polso ma questa è una nuova stagione: mi sono allenato tantissimo e penso di essere già ad un buon livello".

Per Nadal si è trattato del quarto successo ad Abu Dhabi dopo le vittorie del 2009, 2010 e 2015. Terzo posto per Andy Murray, appena nominato "Sir": nella finalina di consolazione lo scozzese, numero uno del mondo, ha sconfitto per 63 76(4) il canadese Milos Raonic, numero tre del ranking mondiale.