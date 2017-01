A Denver non basta Gallinari, vince Golden State

Roma, 3 gen. (askanews) - A Denver non basta Gallinari per aver ragione dei Golden State. Warriors da 33 assist e per la prima volta in stagione con tutti i 5 titolari in doppia cifra. Gallinari 19 punti. Vince ancora Houston, ancora con una tripla doppia di Harden. Il Barba segna 23 punti con la terza tripla doppia consecutiva. Ancora privi di Kyrie Irving, i Cavaliers superano Anthony Davis e i suoi Pelicans con 26 punti di LeBron James. Milwaukee comincia al meglio il suo 2017 superando Oklahoma. Antetokounmpo chiude con 26 punti e 10 rimbalzi, Westbrook risponde con 30 punti ma non basta. Ancora senza Marco Belinelli, fermo ai box per la quarta gara in fila, gli Hornets crollano sul parquet dei Bulls guidati da un Butler in formato super con 52 punti. Walker (34) non basta. I Clippers mettono fine alla striscia negativa di 6 sconfitte consecutive spegnendo i Suns. New York sul parquet del Madison Square Garden trova la quinta sconfitta consecutiva. Utah affonda Brooklyn. Questi i risultati delle partite disputate la scorsa notte nel campionato di basket Nba:

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder 98-94 Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans 90-82 Brooklyn Nets-Utah Jazz 89-101 New York Knicks-Orlando Magic 103-115 Chicago Bulls-Charlotte Hornets 118-111 Houston Rockets-Washington Wizards 101-91 L.A. Clippers-Phoenix Suns 109-98 Golden State Warriors-Denver Nuggets 127-119