A Charlotte non bastano 15 punti di Belinelli, vince New York

Roma, 28 gen. (askanews) - Non bastano 15 punti a Marco Belinelli per evitare la sconfitta ai suoi Charlotte che si arrendono 110-107 contro New Tork, trascinata dall'ex Courtney Lee che ne mette a segno 16. Belinelli, anche stavolta uscito dalla panchina, sta continuando il suo ottimo momento di forma. Il canestro più importante per New York lo mette a segno Carmelo Anthony: dopo aver sbagliato 18 dei 25 tiri tentati.

Si ferma invece la corsa di Philadelphia che perde 123-118 contro Houston, trascinata da James Harden che realizza una tripla doppia con 50 o più punti (51, 13 rimbalzi e 13 assist): mai nessuno ci era riuscito nella stessa stagione. dopo aver realizzato 53 punti, 16 rimbalzi e 17 assist a Capodanno contro i New York Knicks, Harden ne ha messi 51-13-13 sul campo di Philadelphia. Tornano alla vittoria anche i Cleveland Cavaliers che vincono in casa contro Brooklyn 124-116 grazie ai 31 punti di LeBron James e i 28 di Kyrie Irving. Vince anche Toronto, dopo cinque sconfitte consecutive, che si impone con un netto 102-86 contro Milwaukee affidandosi al suo playmaker Kyle Lowry autore di 32 punti e 6 assist mentre per i Bucks non bastano i 21 punti di Jabari Parker.

Frena invece San Antonio che viene battuta in rimonta di New Orleans Pelicans per 119-103 mentre non si ferma Miami che vince anche a Chicago contro i Bulls 88-100 trascinata dai 26 punti e 11 assist di Goran Dragic e i 20 di Willis Reed. Vince anche Washington per 112-86 in casa degli Atlanta Hawks, Portland che piega 112-109 i Memphis Grizzlies, gli Indiana Pacers 115-111 contro Sacramento e i Boston Celtics che travolgono 128-98 gli Orlando Magic.

Questi i risultati

Indiana Pacers-Sacramento Kings 115-111 Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets 124-116 Boston Celtics-Orlando Magic 128-98 Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 102-86 New York Knicks-Charlotte Hornets 110-107 Philadelphia 76ers-Houston Rockets 118-123 Chicago Bulls-Miami Heat 88-100 New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 119-103 Atlanta Hawks-Washington Wizards 86-112 Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 112-109