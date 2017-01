In sala da domani

Roma, 18 gen. (askanews) - Arriverà in sala domani 19 gennaio in 60 copie distribuito da Bim Film, "Dopo l'amore" ("L'économie du couple") di Joachim Lafosse con Bérénice Bejo, Cédric Kahn. Dopo 15 anni di matrimonio, Marie e Boris decidono di divorziare.Dal momento che Boris non può permettersi un'altra casa,devono continuare a vivere insieme. Una situazione molto complicata perché nessuno dei due è disposto a cedere.