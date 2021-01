Martedì 5 gennaio 2021 - 21:11

WWE, Finn Balor difende titolo con O’Reilly: “Amo la Lazio e Gazza”

Il passato a Roma di Gascoigne il motivo della fede Biancoceleste

Roma, 5 gen. (askanews) – Irlandese, sfrontato, NXT Champion: Finn Balor è, a 39 anni, uno dei nomi più importanti dell’attuale WWE (World Wrestling Entertainment). E l’atleta, sposato da poco tempo con la giornalista di Fox Latin America Veronica Rodriguez, ha parlato prima di NXT New Year’s Evil, primo evento dello show oronero del 2021. Una manifestazione in cui Balor difenderà il suo titolo dall’assalto di Kyle O’Reilly, in quello che potrebbe essere uno dei match più spettacolari dell’intera annata.

“Lo apprezzo, adoro il suo stile. Ma non posso perdere questo titolo contro Kyle”, spiega in un’intervista ad askanews, “Dopo la vittoria dello Universal Title a Raw e il mio lungo periodo nel roster principale, ho deciso di tornare a NXT perché la considero casa mia. Qui ho trovato talenti come Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Adam Cole e tanti altri”.

L’avversario che però vorrebbe ritrovare in un futuro non troppo lontano è Brock Lesnar. “Mi portò al limite, ha una presenza scenica incredibile, è devastante. E poi ci sono Drew McIntyre e Roman Reigns, due numeri uno”. Se nel wrestling ha degli idoli come Shawn Michaels e Triple H, Balor ha le idee chiare sulla vita di tutti i giorni. “Il mio idolo? Mio padre, un membro della working-class che ha tirato su cinque bambini. Un lavoratore, io penso che lui sia il modello di vita”. Appassionato di calcio e grande tifoso del Tottenham, Balor (che in Italia simpatizza per la Lazio) ha parlato proprio del motivo della sua “fede” biancoceleste, il passato nella Capitale di Paul Gascoigne. “Ho visto il film sulla sua difficilissima vita, è un personaggio affascinante come pochi altri. E’ stato da sempre uno dei miei eroi, un esempio per chi si avvicina al calcio. Indubbiamente fra i migliori di sempre”. Le gesta di Finn Balor e degli altri campioni di NXT sono disponibili ogni sabato alle 12.30 su DMax, con il commento in italiano.