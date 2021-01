Domenica 3 gennaio 2021 - 17:34

Dzeko trascina la Roma, Napoli a valanga sul Cagliari

La Lazio frena a Marassi, Atalanta e Torino sul velluto

Roma, 3 gen. (askanews) – Roma e Napoli sulle orme dell’Inter. I giallorossi battono la Sampdoria (1-0) in casa con un gol di Dzeko al 72′ in una partita condizionata dalla abbondante pioggia caduta sulla capitale. A venti giorni di distanza dall’ultima volta e dopo quattro partite senza, il Napoli ritrova la vittoria a Cagliari (4-1) con una prestazione molto convincente. Un dominio netto quello degli azzurri con doppietta di Zielinski. Poi Lozano e Insigne che insacca il primo rigore stagionale concesso agli azzurri. Per il Cagliari (gol di Joao Pedro per il momentaneo 1-1) è crisi aperta: non vince da otto partite, in cui ha collezionato solo 4 partite, e adesso la zona retrocessione è più vicina. L’Atalanta strapazza il Sassuolo con un netto 5-1: doppietta di Zapata, in gol anche Luis Muriel, Pessina e Gosens.

Dopo due mesi il Torino torna al successo in Serie A: i granata sbancano il Tardini di Parma 3-o (gol di Izzo, Singo e Gojak) nella prima gara del 2021, confermando i segnali di crescita dell’ultimo periodo e vincendo uno scontro diretto importantissima in ottica salvezza, che consente anche il sorpasso in classifica al Crotone e l’aggancio a Spezia e Genoa. Per i ducali invece notte fonda: il gol in casa manca da oltre due mesi e la squadra di Liverani fatica anche ad andare al tiro, come dimostrano i numeri offensivi deficitari. Pareggiano Fiorentina-Bologna (0-0) e Genoa-Lazio (1-1) dove Destro risponde a Immobile. Una magia di Zaccagni regala la vittoria al Verona: 1-0 sul campo dello Spezia.

Risultati: Inter-Crotone 6-2; Atalanta-Sassuolo 5-1, Cagliari-Napoli 1-4, Fiorentina-Bologna 0-0, Genoa-Lazio 1-1, Parma-Torino 0-3, Roma-Sampdoria 1-0, Spezia-Verona 0-1, ore 18 Benevento-Milan, ore 20.45 Juventus-Udinese.

Classifica: Inter 36, Milan 34, Roma 30, Napoli 28, Sassuolo 26, Atalanta 25, Juventus 24, Verona 23, Lazio 22, Benevento 18, Sampdoria 17, Bologna 16, Udinese 15, Fiorentina 15, Cagliari 14, Parma 12, Spezia, Genoa, Torino 11, Crotone 9.

Prossimo turno (sedicesima giornata) : mercoledì 6/1 ore 12.30 Cagliari-Benevento, ore 15 Atalanta-Parma, Bologna-Udinese, Crotone-Roma, Lazio-Fiorentina, Sampdoria-Inter, Sassuolo-Genoa, Torino-Verona. Ore 18 Napoli-Spezia.

adx/sam