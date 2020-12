Lunedì 14 dicembre 2020 - 13:31

Sorteggi Champions: Juve facile, Atalanta e Lazio in salita

Biancocelesti con il Bayern, orobici con il Real Madrid

Roma, 14 dic. (askanews) – La Juventus sorride dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Pirlo, che giocherà la prima in trasferta, ha evitato l’Atletico e le tedesche e affronterà infatti il Porto, di certo alla portata dei bianconeri. Qualificazione in salita (e ripida) invece per Lazio e Atalanta, che non erano teste di serie: i biancocelesti sfideranno i campioni in carica del Bayern Monaco, mentre la squadra di Gasperini affronterà il Real Madrid, come lo stesso tecnico si era augurato alla vigilia della sfida con la Fiorentina.

GLI OTTAVI: Borussia Monchengladbach-Manchester City LAZIO-Bayern Monaco Atletico Madrid-Chelsea Lipsia-Liverpool Porto-JUVENTUS Barcellona-Psg Siviglia-Borussia Dortmund ATALANTA-Real Madrid IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE 16-17 e 23-24 febbraio: andata ottavi di finale 9-10 e 16-17 marzo: ritorno ottavi di finale 19 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali 6-7 aprile: andata quarti di finale 13-14 aprile: ritorno quarti di finale 27-28 aprile: andata semifinali 4-5 maggio: ritorno semifinali 29 maggio: finale Adx/int5