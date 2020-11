Lunedì 30 novembre 2020 - 07:07

Il Napoli vince nel nome di Maradona: 4-0 alla Roma

Gattuso: "Questa voglia, sempre", Fonseca: 'Non abbiamo scusanti'

Roma, 28 nov. (askanews) – Nel posticipo della 9a giornata di Serie A, il Napoli batte 4-0 la Roma, infligge ai giallorossi la prima sconfitta sul campo da luglio e l’aggancia in classifica a 17 punti. Insigne onora al meglio Maradona, con una punizione-gioiello che rompe l’equilibrio al 31′. La squadra di Fonseca, che perde Mancini e Veretout per infortunio, non riesce a reagire e subisce il 2-0 al 64′ ad opera di Ruiz. All’81’ tris di Mertens, poi Politano cala il poker.

“Dobbiamo giocare con questa voglia – il commento di Gattuso a fine gara – ma non perché abbiamo vinto 4-0. Mi piace che chiudiamo le linee di passaggio e giochiamo col coltello tra i denti. Mi è piaciuto l’atteggiamento, a me piace quando qualcuno sbaglia e dai compagni prende grandi applausi e non grandi vaffanculo”. Poi torna su Juve-Napoli e rivendica: “Diciassette punti? No! Ne ho fatti 18 sul campo, ne abbiamo 18!” Paulo Fonseca non cerca scuse dopo la sconfitta al San Paolo: “Non abbiamo avuto il coraggio di affrontare una squadra come il Napoli. Non abbiamo fatto niente per fare risultato. Non eravamo i migliori del mondo e ora non siamo i peggiori”. Il tecnico della Roma spiega l’andamento della partita: “Non abbiamo giocato bene, non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee e loro sono sempre entrati. Non siamo stati mai aggressivi in difesa. Nella ripresa abbiamo iniziato meglio ma poi non siamo andati avanti. Il Napoli è una grande squadra, noi abbiamo fatto errori difensivi che hanno tolto fiducia alla squadra”.

Nona giornata: Sassuolo-Inter 0-3, Benevento-Juventus 1-1, Atalanta-Verona 0-2, Lazio-Udinese 1-3, Bologna-Crotone 1-0, Milan-Fiorentina 2-0, Cagliari-Spezia 2-2, Napoli-Roma 4-0, lunedì 30/11 ore 18.30 Torino-Sampdoria, ore 20.45 Genoa-Parma Classifica: Milan 23, Inter, Sassuolo 18, Napoli, Roma, Juventus 17, Verona 15, Atalanta, Lazio 14, Bologna 12, Cagliari 11, Sampdoria, Benevento, Udinese, Spezia 10, Fiorentina 8, Parma 6, Torino, Genoa 5, Crotone 2 Prossimo turno (decima giornata): sabato 5/12 ore 15 Spezia-Lazio, ore 18 Juventus-Torino, ore 20.45 Inter-Cagliari; domenica 6/12 ore 12.30 Verona-Cagliari, ore 15 Parma-Benevento, Roma-Sassuolo, Udinese-Atalanta, ore 18 Crotone-Napoli, ore 20.45 Sampdoria-Milan, lunedì 7/11 ore 20.45 Fiorentina-Genoa adx/sam