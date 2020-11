Domenica 22 novembre 2020 - 17:14

Il Sassuolo primo in classifica, l’Inter vince in rimonta

Emiliani ok a Verona. Nerazzurri sul Torino, ok Roma e Bologna

Roma, 21 nov. (askanews) – Il Sassuolo festeggia il primato in classifica. La formazione neroverde vince a Verona 2-0 e scavalca il Milan impegnato questa sera a Napoli. Successi anche di Roma su Parma (3-0) e Bologna in trasferta a Genova sulla Sampdoria (2-1). Vince in rimonta anche l’Inter sul Torino. A San Siro finisce 4-2.

Il Sassuolo subisce il Verona per quasi tutta la partita ma trova tre punti fondamentali per una classifica impensabile alla vigilia del campionato. I padroni di casa colpiscono due pali e due traverse e costruiscono una serie di occasioni che non vengono però concretizzate. La squadra di De Zerbi, invece, dimostra di sapere anche essere cinica e trova il vantaggio nel primo tempo con un tiro a giro di Boga e raddoppia nella ripresa al termine di un contropiede finalizzato da Berardi.

A Milano un’ora di grande Torino, padrone del campo, avanti 2-0 con il gol di Zaza e il rigore di Ansaldi. Poi però l’Inter ha ritrovato rabbia e orgoglio, ha tirato fuori la forza dei suoi attaccanti: Alexis Sanchez e Lukaku hanno riportato i nerazzurri in parità, poi un rigore di Lukaku e il gol finale di Lautaro Martinez hanno dato i 3 punti a Conte.

Non c’è stata storia all’Olimpico: la Roma ha dominato e battuto il Parma 3-0. I giallorossi di Fonseca hanno chiuso la pratica già nel primo tempo sbloccando il match con Borja Mayoral al 28′ con un movimento in profondità. Poi si è scatenato il solito Mkhitaryan che al 32′, su assist dello spagnolo, ha raddoppiato dalla distanza, calando infine il tris da pochi passi al 40′.

Il Bologna ribalta la partita ed espugna il Ferraris. Finisce 2-1 per la squadra di Sinisa che era andata sotto nel primo tempo col gol di Thorsby. Poi al 44′ gli emiliani hanno pareggiato grazie alla rocambolesca autorete di Regini. Poi al 51′ il gol vittoria lo segna Orsolini.Risultati ottava giornata: Crotone-Lazio 0-2, Spezia-Atalanta 0-0, Juventus-Cagliari 2-0, Fiorentina-Benevento 0-1, Inter-Torino 4-2, Roma-Parma 3-0, Sampdoria-Bologna 1-2, Verona-Sassuolo 0-2, ore 18 Udinese-Genoa, ore 20.45 Napoli-Milan.

Classifica: Sassuolo 18, Milan, Roma 17, Juventus 16, Inter 15, Napoli (-1), Lazio, Atalanta 14, Verona 12, Sampdoria, Cagliari 10, Spezia, Benevento, Bologna 9 Fiorentina 8, Parma 6, Genoa, Torino 5, Udinese 4, Crotone 2.

Prossimo turno (nona giornata): sabato 28/11 ore 15 Sassuolo-Inter, ore 18 Benevento-Juventus, ore 20.45 Atalanta-Verona, domenica ore 12.30 Lazio-Udinese, ore 15 Bologna-Crotone, Milan-Fiorentina, ore 18 Cagliari-Spezia, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 30/11 ore 18.30 Torino-Sampdoria, ore 20.45 Genoa-Parma Adx/Int5