Lunedì 9 novembre 2020 - 07:07

Milan-Verona 2-2, Ibrahimovic croce e delizia

Prima sbaglia un rigore, poi agguanta gli scaligeri

Roma, 8 nov. (askanews) – Nel posticipo che chiude la settima giornata di Serie A il Milan pareggia 2-2 in rimonta col Verona e manca l’allungo in vetta alla classifica. Nel primo tempo l’Hellas va in vantaggio di due gol grazie a Barak (6′) e a un autogol di Calabria (19′), poi i rossoneri accorciano le distanze con un’autorete di Magnani (27′). Nella ripresa gli uomini di Pioli aumentano la pressione e fa tutto Ibra: Zlatan prima fallisce un rigore (65′), poi centra una traversa e pareggia al 93′ di testa.

Venivamo da una sconfitta, la stanchezza c’è e si fa sentire, abbiamo avuto una reazione da grande squadra – ha spiegato Pioli a fine gara -. Abbiamo dimostrato ancora una volta di avere gli attributi”. “Volevamo la vittoria e abbiamo tirato in porta 25 volte – ha aggiunto – La squadra dal punto di vista mentale ha dimostrato di essere cresciuta tanto”.

“Oggi abbiamo fatto tanti errori, ma dobbiamo andare avanti – ha detto Ibra – almeno abbiamo fatto un punto, l’importante era non perdere, anche se vorremmo vincere sempre”. Poi si torna sul rigore sbagliato, il terzo consecutivo per lo svedese dopo quelli con Inter e Sparta Praga: “È stato un vero disastro, oggi non ero lucido, giochiamo tantissimo, ero stanco e non sono riuscito ad essere cattivo come al solito. Oggi proprio non c’ero. Il prossimo lo lascio tirare a Kessie” ha sentenziato Ibra.

Settima giornata: Sassuolo-Udinese 0-0, Cagliari-Sampdoria 2-0, Benevento-Spezia 0-3, Parma-Fiorentina 0-0, Lazio-Juventus 1-1, Atalanta-Inter 1-1, Genoa-Roma 1-3, Torino-Crotone 0-0, Bologna-Napoli 0-1, Milan-Verona 2-2 Classifica: Milan 17, Sassuolo 15, Napoli, Roma 14, Juventus, Atalanta 13, Inter, Verona 12, Lazio 11, Sampdoria, Cagliari 10, Fiorentina, Spezia 8, Bologna, Benevento, Parma 6, Genoa, Torino 5, Udinese 4, Crotone 2 Prossimo turno (ottava giornata): sabato 21/11 ore 15 Crotone-Lazio, ore 18 Spezia-Atalanta, ore 20.45 Juventus-Cagliari domenica 22/11 ore 12.30 Fiorentina-Benevento, ore 15 Inter-Torino, Roma-Parma, Sampdoria-Bologna, Verona-Sassuolo, ore 18 Udinese-Genoa, ore 20.45 Napoli-Milan adx/sam