Mercoledì 23 settembre 2020 - 00:32

UBI Banca fa il suo ingresso nel mondo del padel amatoriale

Con il circuito targato MSP Italia: via il 3 e 4 ottobre

Roma, 23 set. (askanews) – Per gli appassionati di padel della Capitale sta per iniziare un’altra straordinaria stagione. La prima dopo la pandemia, quindi nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, in campo e nei circoli, ma con una voglia matta di scendere in campo. E il 2020 vede l’ingresso nella “famiglia” MSP (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) di un nuovo e prestigioso marchio, UBI Banca, title sponsor del più grande torneo amatoriale di padel organizzato su Roma e Provincia dal MSP Italia.

“Siamo orgogliosi che una banca così importante abbia deciso di affiancarci in questa nuova avventura – ha spiegato Claudio Briganti, responsabile nazionale settore padel MSP Italia -. Una partnership, quella con UBI Banca, che ci spinge a fare ancora meglio e a regalare un’esperienza unica alle atlete e agli atleti che decideranno di iscriversi al circuito”. Nelle passate edizioni della MSP Padel Cup (con marchio Vueling) furono oltre 1.000 gli iscritti alle varie tappe: quest’anno si punta a battere il record. “Abbiamo deciso di investire sull’UBI Banca Padel Cup per il grande interesse e partecipazione che questo nuovo sport è riuscito a conquistare. Il padel è uno sport vivace e giovane, in forte crescita direi proprio come il nostro Istituto di credito”, ha dichiarato Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio, Toscana e Umbria di UBI Banca, Gruppo Intesa San Paolo.

Saranno sei le tappe in programma: si parte nel weekend del 3 e del 4 ottobre al Red Padel Roma, con gli altri appuntamenti fissati al TC San Giorgio (17-18 ottobre), allo Sporting Club Flaminia Padel (31 ottobre-1 novembre) al Joy Padel Club (14-15 novembre) e al Bailey Padel Club (28-29 novembre), mentre il Master finale si svolgerà il 12 e il 13 dicembre all’Arena Green House Padel di Santa Maria delle Mole. UBI Banca metterà in palio, per i vincitori di tutte le categorie (maschile, femminile, misto e principianti Maschile), otto racchette del prestigioso marchio Starvie e altrettanti biglietti di Tribuna per le finali categoria maschile e femminile del World Padel Tour-Italian Open 2021, il circuito internazionale più importante al mondo.

La UBI Banca Padel Cup fa parte dei tornei del Circuito amatoriale MSP Italia della Regione Lazio, che oltre a decretare le quattro coppie vincitrici assegna punteggi a ogni club in base ai piazzamenti dei loro giocatori. Dal 2018, il settore padel MSP Italia ha introdotto una novità dal punto di vista tecnico, escludendo i giocatori tesserati FIT classificati in tutta la 2a categoria, per rendere sempre più omogenea e divertente la competizione. Regola, questa, che si va ad aggiungere al rispetto della convenzione con la FIT Padel, che prevede per i tornei amatoriali la sola partecipazione di giocatori classificati al massimo NC nel ranking FIT Padel Italia. Come ogni stagione, terminata a dicembre la UBI Banca Padel Cup, si ripartirà poi a marzo 2021 con il circuito di primavera sempre amatoriale, sia di regole che di “spirito”.

Corriere dello Sport, Sport Club e Mr Padel Paddle – il sito e blog più gettonato in Italia sul mondo del padel – saranno i media partner; Cottorella, invece, con la sua Padelwater sarà l’acqua ufficiale del torneo, così come Starvie e Wilson saranno rispettivamente racchetta e palla ufficiale. Cisalfa, infine come official partner, fornirà i premi e comunicherà il torneo nei negozi di Roma.