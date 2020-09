Sabato 19 settembre 2020 - 18:15

Vertice governo-regioni sulla riapertura degli stadi

Boccia convoca riunione dopo le aperture in Emilia-R., Veneto e Lombardia

Roma, 19 set. (askanews) – E’ in corso una riunione convocata dal ministro per gli affari Regionali Francesco Boccia: obiettivo è trovare una linea comune sull’apertura degli stadi agli spettatori dopo il via libera (limitato: 1000 persone per gli eventi sportivi all’aperto, 700 per quelli al chiuso) arrivato prima dall’Emilia-Romagna, poi da Veneto e Lombardia. In videoconferenza il ministro della salute Roberto Speranza, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, e il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini.

Gtu/Int11