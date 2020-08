Sabato 22 agosto 2020 - 13:31

Addio a Sandro Mazzinghi e quell’eterna rivalità con Benvenuti

Mondiale Superwelter, è morto all'età di 81 anni

Roma, 22 ago. (askanews) – Addio a Sandro Mazzinghi, uno dei più grandi interpreti del pugilato italiano. campione del mondo superwelter nel 1961, morto all’età di 81 anni all’ospedale Lotti di Pontedera, dove era ricoverato da alcuni giorni per una ischemia, aggravatasi nelle ultime ore. A darne la notizia la famiglia sul profilo Facebook dell’ex pugile: “Diamo il triste annuncio della scomparsa”, scrivono la moglie Marisa e i figli David e Simone. “Tutti sapete quanto amore aveva per il prossimo e per l’onestà che ha sempre avuto nei confronti di tutti. Per noi oggi è un giorno triste ma non possiamo che andare orgogliosi per l’uomo, l’atleta, il Campione e il padre che stato. Ciao Babbo non ti dimenticheremo mai resterai sempre con noi e con tutti quelli che ti hanno voluto bene”. La salma sarà esposta nel Santuario del Santissimo Crocefisso di Pontedera dove è stata organizzata la camera ardente, mentre i funerali verranno celebrati lunedì 24 agosto sempre nella cittadina toscana. Sandro Mazzinghi nasce a Pontedera il 3 ottobre 1938 in via Roma, proprio davanti all’ospedale Lotti. Il fratello Guido (Guanto d’Oro d’America, medaglia di bronzo all’Olimpiade di Helsinki nel 1952 e Campione d’Italia), più grande di sei anni, lo instrada al pugilato, tutto all’insaputa della madre che mai avrebbe accettato l’idea di avere in casa due pugili. In Guido, Sandro avrà non solo un fratello ma un ottimo allenatore e maestro negli anni più luminosi della sua carriera. il 7 settembre 1963, al Vigorelli, batte il detentore della corona superwelter Dupas per kot al nono round e diventa il quarto italiano di sempre a cingere l’iride dopo Carnera, Loi e D’Agata. La carriera di Mazzinghi ha vissuto tantissimo sulla rivalità con un altro grandissimo del pugilato italiano, quel Nino Benvenuti medaglia d’oro a Roma nel 1960 capace di batterlo per due volte (la prima a Milano, la seconda a Roma) non senza alcune polemiche da parte del toscano nei confronti di giudici e federazione. Nino è tecnico, Sandro un fighter; Nino è bello e posato, Mazzinghi è un toscanaccio dal carattere che ribolle. Sandro difenderà il titolo due volte, ma nel 1964 un tragico incidente rischia di troncargli la carriera: esce di strada con l’auto e nell’impatto muore la moglie Vera, sposata appena 12 giorni prima. Il 18 giugno 1965, allo Stadio di San Siro, finalmente l’evento più atteso: il Mondiale con Benvenuti. Per il campione una borsa di 22 milioni, per lo sfidante di 15, ma Mazzinghi per anni non perdonerà al suo clan e al suo rivale di aver voluto il match nonostante lui non avesse ancora recuperato dall’incidente. Benvenuti si impone per k.o. al 6° round grande all’uso sapiente del montante destro. La rivincita è fissata al Palasport di Roma il 17 dicembre dello stesso anno: 15.000 spettatori (tutto esaurito) e a bordoring il meglio del cinema e dello spettacolo italiano, compreso Walter Chiari, amico personale di Mazzinghi. Dopo una sfida intensissima, Benvenuti si impone ai punti ma per il verdetto (molto stretto) bisognerà attendere un’ora. Tra i due ci sono voluti 40 anni per la riconciliazione. Perso il Mondiale, Mazzinghi si consola con l’Europeo dal 1966 al 1968. “Per parlare di Sandro Mazzinghi – ha ricordato Benvenuti – bisogna trovare le parole migliori. Ci siamo battuti, sono sempre state battaglie dure, ma l’ho sempre rispettato e ora lo ricordo con affetto. La nostra è stata una rivalità come quella fra Coppi e Bartali, abbiamo diviso l’Italia dello sport. “Sul ring Sandro era un guerriero”, aggiunge. “Ti metteva paura, lo guardavi negli occhi e capivi che per lui c’era solo il volerti sopraffare, voleva vincere a tutti i costi. E per batterlo dovevi dare veramente qualcosa in più”.

