Martedì 7 luglio 2020 - 18:00

Coppa dei Canottieri, al via 56ma edizione nel ricordo di Morricone

La musica del maestro aprirà domani il torneo più antico d'Europa

Roma, 7 lug. (askanews) – Bandiera a mezz’asta e omaggio al maestro Ennio Morricone al Circolo Canottieri Lazio, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 56esima Coppa dei Canottieri Zeus Energy che si giocherà dall’8 al 24 luglio 2020: uno dei primi tornei a ripartire dopo il lockdown e a seguito del via libera da parte della Regione Lazio.

Venti squadre, cinque Circoli storici in gara e il trofeo più ambito dell’anno, la coppa “Babbo Valiani”. A fare gli onori di casa il Vice Presidente del Circolo Canottieri Lazio Daniele Masci insieme alla neo eletta vicepresidente allo Sport del CC Lazio Gabriella Bascelli, ex canottiera azzurra plurimedagliata e al consigliere al calcetto e responsabile Covid Giorgio Maucci. Con loro al tavolo dei relatori il professor Antonio Spataro, direttore dell’Istituto di medicina dello Sport del Coni, e il vice presidente vicario della Polisportiva Lazio, Federico Eichberg.

“L’edizione di quest’anno è unica nel suo genere. Lo stop iniziale ci aveva sconfortati ma non abbiamo mai mollato, quando la Regione Lazio ha dato l’ok ci siamo rimboccati le maniche e fatto in modo che la macchina organizzativa potesse ripartire nonostante il poco preavviso”, ha detto Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport del CC Lazio, “Sarà un torneo speciale perché inizierà con un omaggio al maestro e socio onorario del nostro Circolo Ennio Morricone prima del fischio di inizio, poi perché abbiamo istituito una task Force anti Covid per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del torneo”.

In attesa di ulteriori decisioni del Governo, il torneo si svolgerà a porte chiuse. Saranno vietati abbracci e strette di mano, le trasgressioni saranno punite con un’ammonizione. Il gomito è il nuovo saluto per evitare la diffusione del coronavirus e sarà utilizzato dai giocatori come gesto di benvenuto alla squadra avversaria.

Sono cinque i circoli in gara – Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur – per un totale di venti squadre. Confermate le categorie Assoluti, Over 40, Over 50 e Over 60.

Per garantire la massima sicurezza ai giocatori e allo staff è stata istituita una task force anti Covid che misurerà la temperatura a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere nelle Fossa. Ogni squadra compilerà e consegnerà i modelli anti Covid come da protocollo nazionale, le tribune diventeranno le “panchine” delle squadre in campo in modo da consentire il corretto distanziamento sociale. A ogni partita la task force effettuerà la sanificazione del campo, del pallone e dei sedili. Per poter accedere l’organizzazione consegnerà a giocatori, dirigenti, tecnici e staff una card numerata che fungerà da chiave d’accesso alle aree di gioco. Implementati inoltre i percorsi differenziati e distinti per l’accesso al campo e per garantire ampia separazione tra le persone autorizzate all’accesso nella zona.

Il maestro Morricone da oltre quindici anni era socio onorario del Circolo Canottieri Lazio: per ricordare la sua scomparsa, oltre alla bandiera a mezz’asta del Circolo, prima del fischio d’inizio dalle gare di domani, mercoledì 8 luglio, in campo risuoneranno le note di “C’era una volta in America”.

Al termine di ogni incontro sarà decretato l’Uomo partita a cui sarà consegnata in premio la prima pagina del Corriere dello Sport, in formato speciale, della storica vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006 a Berlino. Proprio accanto alla “Fossa”, si disputerà anche la quinta edizione della “Coppa dei Canottieri di Padel”, riservata quest’anno alla sola classe Over 35.

Il torneo è patrocinato da Coni, Sport e Salute, Regione Lazio, Comune di Roma, Faith/Commissione Europea, Msp. Tra gli sponsor Zeus Energy Group SpA (Title sponsor del torneo), Credito Sportivo, Corriere dello Sport, Nuova Villa Claudia