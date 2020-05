Mercoledì 20 maggio 2020 - 17:43

Così le squadre di Serie A si stanno preparando alla ripresa del campionato

Alla Juve è tornato Ronaldo; alla Lazio è già torello

Roma, 20 mag. (askanews) – La serie A è alla finestra. Gli allenamenti individuali sono cominciati ormai da giorni in tutte le squadre. Quelli collettivi ripartiranno domani. Al momento solo la Lazio ha avviato un qualcosa di collettivo, un torello pre riscaldamento peraltro consentito dai regolamenti. Per gli altri solo tanta atletica e un po’ di pallone. Tutte pronte a ripartire.

La Juventus è tornata al lavoro martedì alla Continassa per una prima sessione di allenamenti individuali a piccoli gruppi, con mantenimento delle distanze. Sotto lo sguardo vigile di Maurizio Sarri, in campo con tanto di mascherina, sono scesi in campo fra gli altri il capitano Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Paulo Dybala. Allenamento ancora a piccoli gruppi scaglionati in attesa di ricevere il protocollo per gli allenamenti collettivi. Ha fatto il suo ritorno alla Continassa anche Cristiano Ronaldo, che ha terminato il suo periodo di quarantena dopo il ritorno dal Portogallo. Via via nel corso della settimana il turno di De Ligt, Szczesny, rientrati oggi e poi Khedira, Matuidi e i brasiliani Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro. Bisognerà invece attendere ancora due settimane per rivedere alla Continassa anche Higuain e Rabiot, ultimi a rientrare in Italia.

In casa Lazio squadra divisa per reparti. A inaugurare la giornata odierna sono gli attaccanti: Immobile, Caicedo, Correa, Adekanye e i due quinti, Lazzari e Marusic. E’ comparso il torello pre riscaldamento (permesso dalle nuove linee guida) poi due mini-squadre. Sfida a gol: triangolazione al volo con tiro nella porticina prima col piede e di testa. Poi tiri in porta. Nel corso del pomeriggio in campo centrocampisti e attaccanti. Già domani lo staff tecnico spera di riavere l’intero gruppo a disposizione.

A Milano, dopo il lockdown e la prima settimana di allenamenti visti da lontano per via del tampone non eseguito, Antonio Conte è tornato finalmente sui campi di Appiano Gentile a seguire gli allenamenti dell’Inter.

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha concesso una giornata di riposo ai giocatori giallorossi. La squadra si ritroverà domani a Trigoria per effettuare il primo allenamento di gruppo dopo l’emergenza Covid-19, vista l’approvazione nella giornata di ieri del nuovo protocollo presentato dalla commissione medica della FIGC e approvato dal Comitato tecnico Scientifico.

Cambia il programma di allenamento settimanale del Milan dopo il via libera del Governo sugli allenamenti collettivi. Il Milan avrebbe dovuto svolgere oggi una doppia seduta, ma dopo quella mattutina Stefano Pioli in accordo con il club ha deciso di annullare quella pomeridiana e riprendere domani con allenamenti collettivi in piccoli gruppi. Tutto il gruppo squadra stamattina è stato a Milanello, tranne il centrocampista Franck Kessie, ancora a casa per rispettare la quarantena.

Il Napoli prosegue con gli allenamenti individuali in attesa di espletare sul piano logistico tutte le misure imposte per l’emergenza Covid19. La squadra di Rino Gattuso è stata sottoposta già quattro volte al tampone, senza che nessuno tra calciatori e tesserati risultasse positivo. Nella giornata di lunedì sono stati effettuati anche test sierologici. Al momento il tecnico Rino Gattuso sta lavorando su due gruppi, in attesa di riprendere gli allenamenti collettivi. Nessuno dei calciatori del club di Aurelio De Laurentiis ha lasciato la città di Napoli nel periodo del lockdown, quindi sono tutti a disposizione del tecnico. Possibile che per la ripresa degli allenamenti individuali si possa aspettare l’inizio della prossima settimana, ma la situazione sarà valutata costantemente nel corso dei prossimi giorni.

Il Genoa è tornato ad allenarsi al centro sportivo “Gianluca Signorini” dopo più di due mesi di assenza dai campi. I rossoblù hanno svolto corsa individuale nei due campi a disposizione in quel di Pegli. Il Brescia ha deciso: niente allenamenti di gruppo nei prossimi giorni. Prima i tamponi, poi la decisione.

