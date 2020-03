Domenica 8 marzo 2020 - 13:20

Calcio, giocatori Parma-Spal rientrano, ipotesi stop campionato

Il ministro Spadafora vede Tommasi e propone la sospensione

Milano, 8 mar. (askanews) – Momenti di sorpresa e tensione nel mondo del calcio, allo stadio Tardini di Parma i giocatori locali e la Spal sono stati richiamati negli spogliatoi a pochi minuti dall’inizio della partita, al momento la partita è stata rinviata alle 13.45. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora – come scrivono molte testate sportive – dopo avere incontrato il rappresentante dei calciatori Damiano Tommasi ha chiesto lo stop del campionato per garantire la salute di tutti i protagonisti. Secondo molte ricostruzioni che vengono fatte in questi minuti sarebbe in corso uno scontro molto duro con le società di calcio.